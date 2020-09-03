Воротар Манчестер Юнайтед Дін Хендерсон поділився очікуваннями від нового сезону АПЛ і запевнив, що побореться з Де Хеа за місце у стартовому складі.

"Давід Де Хеа чудовий воротар вже протягом багатьох років, він був феноменальним. Це те, до чого я прагну. Хочу зробити таку ж кар'єру у клубі.

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Тому з першого дня передсезонної підготовки я буду працювати не шкодуючи сил, щоб пробитися в основу і нав'язати йому конкуренцію", – цитує Хендерсона видання Goal.

Нагадаємо, Хендерсон – вихованець Манчестер Юнайтед. Дві останні кампанії провів у оренді за Шеффілд Юнайтед, де став одним з головних героїв "клинків" в АПЛ 2019/20 – у 36 матчах він пропустив 33 м'ячі і 13 разів зберігав ворота "сухими". 26 серпня Дін продовжив з "червоними дияволами" контракт до літа 2025 року.

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