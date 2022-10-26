Футбольная ассоциация (FA) не будет принимать дисциплинарных мер в отношении капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона после расследования его конфронтации с защитником Арсенала Габриэлем.

После того как главный арбитр матча Арсенал - Ливерпуль Майкл Оливер назначил пенальти в ворота гостей, между капитаном Ливерпуля Джорданом Хендерсоном и защитником Арсенала Габриэлем случилась потасовка. Полузащитник "красных" был обвинён в оскорблениях бразильца.

Арсенал – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

Футбольная ассоциация провела расследование этого инцидента с привлечением экспертов-лингвистов. Как информирует FA на своём официальном сайте, после полного и тщательного расследования комиссия не выявила нарушений со стороны Хендерсона. Таким образом, Джордан был полностью оправдан.

FA считает, что слова игрока Ливерпуля были неправильно услышаны.

Матч Арсенал – Ливерпуль завершился со счётом 3:2.

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