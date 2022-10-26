Хендерсона було виправдано після розслідування Футбольної асоціації
Футбольна асоціація (FA) не вживатиме дисциплінарних заходів щодо капітана Ліверпуля Джордана Хендерсона після розслідування його конфронтації із захисником Арсеналу Габріелом.
Після того як головний арбітр матчу Арсенал – Ліверпуль Майкл Олівер призначив пенальті у ворота гостей, між капітаном Ліверпуля Джорданом Хендерсоном та захисником Арсеналу Габріелом трапилася сутичка. Півзахисника "червоних" звинуватили в образах на адресу бразильця.
Арсенал – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Футбольна асоціація провела розслідування цього інциденту із залученням експертів-лінгвістів. Як інформує FA на своєму офіційному сайті, після повного та ретельного розслідування комісія не виявила порушень з боку Хендерсона. Таким чином, Джордан був повністю виправданий.
FA вважає, що слова гравця Ліверпуля були неправильно почуті.
Матч Арсенал – Ліверпуль завершився із рахунком 3:2.
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