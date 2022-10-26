Футбольна асоціація (FA) не вживатиме дисциплінарних заходів щодо капітана Ліверпуля Джордана Хендерсона після розслідування його конфронтації із захисником Арсеналу Габріелом.

Після того як головний арбітр матчу Арсенал – Ліверпуль Майкл Олівер призначив пенальті у ворота гостей, між капітаном Ліверпуля Джорданом Хендерсоном та захисником Арсеналу Габріелом трапилася сутичка. Півзахисника "червоних" звинуватили в образах на адресу бразильця.

Арсенал – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Футбольна асоціація провела розслідування цього інциденту із залученням експертів-лінгвістів. Як інформує FA на своєму офіційному сайті, після повного та ретельного розслідування комісія не виявила порушень з боку Хендерсона. Таким чином, Джордан був повністю виправданий.

FA вважає, що слова гравця Ліверпуля були неправильно почуті.

Матч Арсенал – Ліверпуль завершився із рахунком 3:2.

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