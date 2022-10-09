Арсенал вышел вперед на первой минуте. Сака, Эдегор и Мартинелли разыграли быструю комбинацию, которую завершил бразилец. Дарвин Нуньес восстановил равновесие, воспользовавшись передачей Луиса Диаса. На перерыв победителями все же ушли "канониры" – в компенсированное время Мартинелли выступил помощником для Сака.

Арсенал перестрелял Ливерпуль и вернулся на 1 место в АПЛ – огненное шоу Сака из Мартинелли, очередной провал суперзвезд

Ливерпуль снова нашел в себе силы отыграться. Жота разрезал оборону Арсенала, а Фирмино четко пробил из довольно острого угла. Судьбу встречи решил пенальти. Арбитр назначил "точку" за фол Тьяго против Жезуса и дал Сака оформить дубль – 3:2.