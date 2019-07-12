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Хедира вынужден рассматривать возможность продолжения карьеры в Фенербахче

06:00 23 Читати українською
Хедира вынужден рассматривать возможность продолжения карьеры в Фенербахче
Сами Хедира / Фото ФК Ювентус

Похоже, полузащитник Ювентуса Сами Хедира начнет следующий сезон в турецкой Суперлиге.

Сами Хедира может стать усилением для Фенербахче, который заинтересован в услугах хавбека, сообщает Calciomercato.com.

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32-летний центральный полузащитник хотел бы остаться в лагере туринцев, но после подписания "Старой синьорой" Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо, место немца в стартовом составе Юве вызывает большие сомнения.

Также в услугах Сами заинтересован еще один турецкий гранд – Бешикташ.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хедира провел лишь 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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