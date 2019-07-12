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Хедіра змушений розглядати можливість продовження кар'єри у Фенербахче

06:00 241 Читать на русском
Хедіра змушений розглядати можливість продовження кар'єри у Фенербахче
Самі Хедіра / Фото ФК Ювентус

Схоже, півзахисник Ювентуса Самі Хедіра розпочне наступний сезон у турецькій Суперлізі.

Самі Хедіра може стати підсиленням для Фенербахче, який зацікавлений в послугах хавбека, повідомляє Calciomercato.com.

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32-річний центральний півзахисник хотів би залишитись у таборі туринців, але після підписання "Старою синьйорою" Аарона Ремзі та Адріена Рабйо, місце німця у стартовому складі Юве викликає великі сумніви.

Також в послугах Самі зацікавлений ще один турецький гранд – Бешикташ.

В минулому сезоні чемпіонату Італії Хедіра провів лише 10 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Самі Хедіра Самі Хедіра Ювентус Ювентус Фенербахче Фенербахче Італія
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