Сарри не рассчитывает на Хедиру – Бешикташ готов подписать игрока

Сами Хедира / фото из соцсетей

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В подписании 32-летнего немецкого хавбека заинтересован Бешикташ, сообщает Goal.com. Отмечается, что на Хедиру не рассчитывают новый главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарре.

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Действующее соглашение исполнителя с Ювентусом заканчивается в июне 2021 года. Руководство туринцев не станет удерживать игрока, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена и голени, а также проблем с сердцем.

В сезоне 2018/19 Хедира провел лишь 17 матчей за Ювентус, отметившись 2 голами. Напомним, что Сами присоединился к "бьянконери" в июле 2015 года, перейдя из Реала.

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