Сами Хедира никак не может решить финансовые вопросы перед расторжением контракта с Ювентусом.

Сами Хедира требует от Ювентуса 6 млн евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport. Именно такую ​​зарплату немец получает в год.

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Издание отмечает, что "старая синьора" предлагает только 3 млн евро – столько сначала требовал сам Хедира, но потом изменил свое мнение. В полузащитника пока есть действующий контракт с Юве до лета 2021 года. Туринцы готовы отпустить его бесплатно, если уладят финансовые вопросы.

В прошлом сезоне Серии А Хедира провел 12 матчей, в которых отметился лишь одним ассистом.

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