Самі Хедіра ніяк не може владнати фінансові питання перед розірванням контракту з Ювентусом.

Самі Хедіра вимагає від Ювентуса 6 млн євро за дострокове розірвання контракту, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport. Саме таку зарплату німець отримує за рік.

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Видання зазначає, що "стара синьйора" пропонує лише 3 млн євро – стільки спочатку вимагав сам Хедіра, але потім змінив свою думку. У півзахисника наразі є чинний контракт з Юве до літа 2021 року. Туринці готові відпустити його безкоштовно, якщо владнають фінансові питання.

У минулому сезоні Серії А Хедіра провів 12 матчів, в яких відзначився лише одним асистом.

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