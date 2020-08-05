Хазенхюттль признан тренером месяца в АПЛ

Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль стал лучшим тренером июля в английской Премьер-лиге. Его подопечные не проиграли ни одного матча в отчетный период.

52-летний специалист – лучший в июле, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Хазенхюттль стал первым в истории австрийцем, которому удалось завоевать престижный приз. В прошлом месяце "святые" под его руководством провели 6 матчей. Саутгемптон не проиграл ни разу – 3 победы, 3 ничьи. В частности, команда Хазенхюттля одолела Манчестер Сити, Борнмут и Шеффилд Юнайтед.

К слову, сезон 2019/20 Саутгемптон завершил на 11-м месте в английской элите.

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