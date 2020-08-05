toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Хазенхюттль признан тренером месяца в АПЛ

15:10 - Читати українською
Хазенхюттль признан тренером месяца в АПЛ
Ральф Хазенхюттль / Reuters

Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль стал лучшим тренером июля в английской Премьер-лиге. Его подопечные не проиграли ни одного матча в отчетный период.

52-летний специалист – лучший в июле, сообщает официальный сайт АПЛ.

Антонио стал игроком месяца в АПЛ – он спас Вест Хэм от вылета

Хазенхюттль стал первым в истории австрийцем, которому удалось завоевать престижный приз. В прошлом месяце "святые" под его руководством провели 6 матчей. Саутгемптон не проиграл ни разу – 3 победы, 3 ничьи. В частности, команда Хазенхюттля одолела Манчестер Сити, Борнмут и Шеффилд Юнайтед.

К слову, сезон 2019/20 Саутгемптон завершил на 11-м месте в английской элите.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Селезнев женился на россиянке
06:30
4268
Теги
Англия Саутгемптон Саутгемптон АПЛ Ральф Ральф Хазенхюттль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук