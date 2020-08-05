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Хазенхюттль визнаний тренером місяця в АПЛ

15:08 - Читать на русском
Хазенхюттль визнаний тренером місяця в АПЛ
Ральф Хазенхюттль / Reuters

Керманич Саутгемптона Ральф Хазенхюттль став найкращим тренером липня в англійській Прем'єр-лізі. Його підопічні не програли жодного матчу в звітний період.

52-річний фахівець – найкращий у липні, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Хазенхюттль став першим в історії австрійцем, якому вдалося здобути престижний приз. Минулого місяця "святі" під його керівництвом провели 6 матчів. Саутгемптон не програв жодного разу – 3 перемоги, 3 нічиї. Зокрема, команда Хазенхюттля здолала Манчестер Сіті, Борнмут і Шеффілд Юнайтед.

До слова, сезон 2019/20 Саутгемптон завершив на 11-му місці в англійській еліті.

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