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Антонио стал игроком месяца в АПЛ – он спас Вест Хэм от вылета

13:40 - Читати українською
Антонио стал игроком месяца в АПЛ – он спас Вест Хэм от вылета
Майкл Антонио (слева) / PA Wire

Нападающий лондонского Вест Хэма Майкл Антонио признан лучшим игроком июля в английской Премьер-лиге.

Лидер "молотков" получил приз лучшему игроку месяца, сообщает официальный сайт АПЛ.

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В июле Антонио сыграл 7 матчей в составе Юнайтед, в которых успел забить 8 мячей (в частности, покер в ворота Норвича) и отдал 1 ассист. Именно результативная игра англичанина позволила подопечным Дэвида Мойеса сохранить прописку в элите. В голосовании Антонио опередил Кристиана Пулишича и Оливье Жиру (оба – Челси), форварда Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля, голкипера Бернли Ника Поупа, вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга и Харри Кейна (Тоттенхэм).

К слову, предыдущие две номинации забрал хавбек МЮ Бруну Фернандеш.

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Вест Хэм Вест Хэм Англия АПЛ Майкл Майкл Антонио
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