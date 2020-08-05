Антонио стал игроком месяца в АПЛ – он спас Вест Хэм от вылета

Лидер "молотков" получил приз лучшему игроку месяца, сообщает официальный сайт АПЛ.

Фулхэм стал обладателем последней путевки в АПЛ

В июле Антонио сыграл 7 матчей в составе Юнайтед, в которых успел забить 8 мячей (в частности, покер в ворота Норвича) и отдал 1 ассист. Именно результативная игра англичанина позволила подопечным Дэвида Мойеса сохранить прописку в элите. В голосовании Антонио опередил Кристиана Пулишича и Оливье Жиру (оба – Челси), форварда Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля, голкипера Бернли Ника Поупа, вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга и Харри Кейна (Тоттенхэм).

К слову, предыдущие две номинации забрал хавбек МЮ Бруну Фернандеш.

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