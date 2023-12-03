"Это правда, что я хотел подписать его. Была такая возможность. Я разговаривал с Моратой и хотел, чтобы он был в команде, но этого не произошло.

Барселона получит мощное усиление зимой – приход звездного форварда официально подтвердили

Он тип нападающего, который мне очень нравится. Мората – отличный форвард. Он альтруистический футболист, много работающий для команды, отдает себя. Он хорошо находит свободное пространство и помогает своим командам. Вместе с Антуаном Гризманном у Атлетико есть пара нападающих мирового класса", – приводит слова Хави 90min.

Напомним, 31-летний Мората – продукт академии Реала. В нынешнем сезоне за Атлетико он провел 17 матчей, оформив 12 голов и 3 ассиста.

Реал вернулся на вершину Ла Лиги, спокойно переиграв Гранаду – Лунин вышел в основе, но остался без работы