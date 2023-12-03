"Це правда, що я хотів підписати його. Була така нагода. Я розмовляв з Моратою і хотів, щоб він був у команді, але цього не сталося.

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Він тип нападника, який мені дуже подобається. Мората – чудовий форвард. Він альтруїстичний футболіст, який багато працює для команди, віддає себе. Він дуже добре знаходить вільний простір та допомагає своїм командам. Разом з Антуаном Грізманном у Атлетіко є пара нападників світового класу", – наводить слова Хаві 90min.

Нагадаємо, 31-річний Мората – продукт академії Реала. У нинішньому сезоні за Атлетіко він провів 17 матчів, оформивши 12 голів та 3 асисти.

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