"Месси заслужил, чтобы в Барселоне дверь перед ним всегда была открыта. Пока я тренер этой команды, он может посетить нашу тренировку в любой день или поговорить со мной.

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То, что он дал нам, бесценно. Он – лучший футболист в истории. Но сейчас у Лео есть действующий контракт с ПСЖ, рассчитанный на два года", – цитирует наставника каталонцев Mundo Deportivo .

Заметим, уже сегодня, 20 марта, Барселону ждет противостояние с Реалом в Примере. Месси в свое время провел против мадридцев 47 поединков, в которых одержал 20 побед.

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