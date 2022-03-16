ПСЖ вылетел от Реала, а Манчестер Юнайтед не смог одолеть Атлетико. Как следствие, в четвертьфинале Лиги чемпионов второй сезон кряду не будет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед – Атлетико – 0:1 – видео гола и обзор матча

Год назад аргентинец в составе Барселоны вылетел в 1/8 финала от ПСЖ, а Роналду с Ювентусом уступил Порту. Теперь история повторилась – аргентинец и португалец вынуждены смотреть решающие противостояния ЛЧ только на экране.

К слову, Криштиану Роналду впервые за 12 лет завершит сезон без трофеев. В последний раз это случалось в дебютном сезоне португальца в Реале (2009/10), сообщает Goal. Конечно, у МЮ еще есть математические шансы обойти Манчестер Сити в АПЛ, но это нечто из разряда фантастики. За 9 туров до завершения чемпионата Англии "красные дьяволы" отстают на 20 очков.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед