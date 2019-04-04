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Хави завоевал чемпионство Катара в составе Аль-Садда

22:18 14 Читати українською
Хави завоевал чемпионство Катара в составе Аль-Садда
Хави Эрнандес

Бывший игрок Барселоны Хави Эрнандес стал чемпионом Катара впервые после перехода в Аль-Садд.

В 21 туре чемпионата Катара Аль-Садд одержал победу над соперником со счетом 7:2. Эта победа обеспечила команде Хави завоевание чемпионства.

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Заметим, что это второй трофей, который одержал легенда Барселоны после перехода в Аль-Садд в 2015-м году. В общем Хави за свою карьеру поднимал над головой 34 титулы.

К слову, в текущем сезоне Хави провел 11 матчей за Аль-Садд в чемпионате Катара, где забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Теги
Мир Хави Эрнандес Хави Эрнандес Аль Садд Аль Садд
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