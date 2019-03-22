Хави: Месси – лучший игрок в истории футбола

Экс-хавбек Барселоны Хави назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Лионель показывает в каждом матче, почему является лучшим. Он выходит и делает разницу, и так происходит уже на протяжении 12 лет, это невероятно.

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Я играл рядом с ним, его навыки невероятны. Он является лучшим игроком в истории футбола", – сказал Хави sport.es.

Хави и Месси играли бок о бок в период с 2005 по 2015 годы, когда хавбек перешел в катарский Аль-Садд.

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