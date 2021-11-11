Хаві дав вказівку припинити будь-які трансферні операції – принаймні, на найближчий час. Це стосується як трансферів "на вихід", так і нових придбань. Наставник Барселони спершу хоче ознайомитися з можливостями футболістів і проаналізувати глибину складу, повідомляє AS.

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На міжнародну паузу Барса втратила близько 20-ти гравців – частину вирушила в свої збірні, а ще кілька виконавців заліковують травми. Відповідно, Хаві потрібен час, щоб зібрати всю команду і оцінити її перспективи. На це піде кілька тижнів – навіть ті футболісти, яких "списав" Рональд Куман, можуть отримати шанс від нового тренера. Також можливість проявити себе в першій команді отримають кілька представників молодіжки – 14 із них вже тренувалися з основою після приходу Хаві.

Лише після того будуть сформовані трансфері плани на зимове вікно. Але очевидно, що для підсилення складу Барселоні потрібно або продавати непотрібних гравців, або ж підписувати новачків лише в оренду. Якщо клуб нікого не продасть, то матиме у своєму розпорядженні лише близько 10 млн євро.

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