"Спочатку Хаві міг би відповідати за футбольну складову клубу. У нього є те, що потрібно: навички керівника, довіра, він знає і любить клуб... Хорді Кройф буде відповідати за організаційні моменти – паперова робота, підписання. Він визначить наші цілі.

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Куману ми маємо надати максимальну впевненість, адже зараз лише середина сезону. Проблема полягає у відсутності сформованого проекту. Якщо ж все піде не так з Куманом, то Хаві стане тренером наступного року. Його дві позиції пов'язані, як свого часу робив Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед", – цитує Фонта Marca.

Нагадаємо, вибори нового президента Барселони відбудуться 26 січня 2021 року.

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