"Я был очень счастлив, когда он перешел в Барсу. Я пожелал ему удачи – он поблагодарил меня. Считаю его футболистом, способным начать новую эру Барселоны. Уверен, что и в составе Нидерландов он будет одним из лучших игроков своего поколения на ЧМ-2022. Он еще очень молод.

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Думаю, он невероятный футболист, не боится получать мяч в зонах, в которых сложно отдавать пас назад. Очень хороший игрок. Очевидно, Барселона предъявляет очень высокие требования к уровню игрока. Ты приезжаешь в Барселону, а там Месси, Гризманн, Пике, Бускетс, тер Штеген – лучшие игроки мира в твоей команде. Требуется время на адаптацию к новой культуре, новому языку.

Фрэнки де Йонг – это Фрэнки де Йонг, он не Хави и не Иньеста. Он очень способный парень с отличными организаторскими способностями в полузащите. У меня нет сомнений в его навыках, все будет зависеть от него самого", – сказал Хави.

Заметим, Фрэнки перебрался в Барселону летом 2019-го. В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков во всех турнирах, однако отметился лишь одним ассистом.

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