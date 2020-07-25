Хави заболел коронавирусом

Испанец сам сообщил неприятную новость на личной странице в Instagram.

Хави хочет пригласить в свой клуб еще одну испанскую легенду

Хави вынужден пропустить ближайшие матчи и тренировки Аль-Садда. Никаких серьезных симптомов у него нет. Легенда Барселоны будет оставаться на самоизоляции, пока не сдаст отрицательный тест.

К слову, после 17 туров чемпионата Катара Аль-Садд занимает третье место, уступая Аль-Духайлю и Аль-Райану.

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