Хави хочет пригласить в свой клуб еще одну испанскую легенду

Главный тренер команды Хави хочет пригласить хавбека Манчестер Сити Давида Силву, информирует ESPN.

Кройф-младший ушел из сборной Эквадора – Хави видит его в штабе Барселоны

Аль-Садд уже подписал ветерана Вильярреала Санти Касорлу, но на этом планы клуба не заканчиваются. Хави надеется уговорить на переезд в Катар и Силву, который попрощается с Манчестер Сити после 10 лет выступлений на Этихаде. Одноклубником Зинченко якобы интересовалась Валенсия, однако щедрое предложение и давний друг на посту тренера Аль-Садда могут повлиять на решение 34-летнего хавбека.

Добавим, что Давид Силва провел 37 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметился 6 голами и 10 ассистами.

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди