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Хави хочет пригласить в свой клуб еще одну испанскую легенду

10:00 - Читати українською
Хави хочет пригласить в свой клуб еще одну испанскую легенду
Хави и Силва / Getty Images

Катарский Аль-Садд в трансферной работе ориентируется на опытных звезд из Европы.

Главный тренер команды Хави хочет пригласить хавбека Манчестер Сити Давида Силву, информирует ESPN.

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Аль-Садд уже подписал ветерана Вильярреала Санти Касорлу, но на этом планы клуба не заканчиваются. Хави надеется уговорить на переезд в Катар и Силву, который попрощается с Манчестер Сити после 10 лет выступлений на Этихаде. Одноклубником Зинченко якобы интересовалась Валенсия, однако щедрое предложение и давний друг на посту тренера Аль-Садда могут повлиять на решение 34-летнего хавбека.

Добавим, что Давид Силва провел 37 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметился 6 голами и 10 ассистами.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Мир Хави Хави Эрнандес Давид Давид Силва Англия Трансферы Аль Садд Аль Садд
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