Хаві захворів на коронавірус

Іспанець сам повідомив неприємну новину на особистій сторінці в Instagram.

Хаві хоче запросити до свого клубу ще одну іспанську легенду

Хаві змушений пропустити найближчі матчі та тренування Аль-Садда. Жодних серйозних симптомів у нього немає. Легенда Барселони залишатиметься на самоізоляції, допоки не здасть негативний тест.

До слова, після 17 турів чемпіонату Катара Аль-Садд посідає третю сходинку, поступаючись Аль-Духайлю та Аль-Райяну.

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