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Хаві захворів на коронавірус

12:43 - Читать на русском
Хаві захворів на коронавірус
Хаві Ернандес / Сайт Аль-Садда

Головний тренер Аль-Садда Хаві Ернандес здав позитивний тест на COVID-19.

Іспанець сам повідомив неприємну новину на особистій сторінці в Instagram.

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Хаві змушений пропустити найближчі матчі та тренування Аль-Садда. Жодних серйозних симптомів у нього немає. Легенда Барселони залишатиметься на самоізоляції, допоки не здасть негативний тест.

До слова, після 17 турів чемпіонату Катара Аль-Садд посідає третю сходинку, поступаючись Аль-Духайлю та Аль-Райяну.

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Avui no podré acompanyar el meu equip en la tornada a la competició oficial. David Prats, entrenador del filial de l’@alsaddsc, ocuparà el meu lloc com a cap de l’equip tècnic. Fa uns dies, seguint el protocol de @qsl, vaig donar positiu en l’últim test COVID19. Afortunadament em trobo perfectament, però seguint el protocol, continuaré aïllat fins que ho hagi superat. Quan els serveis mèdics m’ho permetin, m’incorporaré a la meva rutina i feina diàries amb més ganes que mai. Agraeixo a totes les autoritats, especialment als responsables de @qsl, @qfa i d’ @alsaddsc per posar a la nostra disposició tots els mitjans per a una detecció precoç que eviti més contagis i garanteixi el desenvolupament normal de la competició. Una abraçada i ens veiem aviat als camps de futbol! _____ Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats - entrenador del equipo filial de @alsaddsc - Hace unos días y siguiendo el protocolo de @qsl di positivo en el último test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de @qsl, @qfa y de @alsaddsc el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición. Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol! ️

Публикация от Xavi (@xavi)

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