Наставник "блаугранас" во время международной паузы решил довызвать в состав первой команды нескольких игроков Хувениль Б.

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Как информирует Marca, среди молодых футболистов, которых Хави привлек к тренировкам с первым составом во время международной паузы, оказался и сын Роналдиньо Жоау Мендеш.

Напомним, 19-летний вингер присоединился к академии Барселоны в марте 2023 года. В апреле того же года он дебютировал за Хувениль Б.

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