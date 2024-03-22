Хави вызвал сына Роналдиньо в первую команду Барселоны
16:56 - Читати українською
Вингер молодежной команды Барселоны Жоау Мендеш тренируется под руководством Хави.
Наставник "блаугранас" во время международной паузы решил довызвать в состав первой команды нескольких игроков Хувениль Б.
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Как информирует Marca, среди молодых футболистов, которых Хави привлек к тренировкам с первым составом во время международной паузы, оказался и сын Роналдиньо Жоау Мендеш.
Напомним, 19-летний вингер присоединился к академии Барселоны в марте 2023 года. В апреле того же года он дебютировал за Хувениль Б.
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