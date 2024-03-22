Наставник "блаугранас" під час міжнародної паузи вирішив довикликати у склад першої команди кількох гравців Хувеніль Б.

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Як інформує Marca, серед молодих футболістів, яких Хаві залучив до тренувань з першим складом під час міжнародної паузи, опинився і син Роналдінью Жоау Мендеш.

Нагадаємо, 19-річний вінгер приєднався до академії Барселони у березні 2023 року. В квітні того ж року він дебютував за Хувеніль Б.

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