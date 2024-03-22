Президент Барселоны Жоан Лапорта высказал свое мнение относительно перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в Реал и трудностей, которые это может вызвать.

"Ревную ли я из-за подписания Мбаппе? Совсем нет. Совсем нет. В любом случае, я не знаю, заключат они сделку или нет. Посмотрим. Я действительно не знаю.

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У них там проблема. Им придется продать игрока, если Мбаппе подпишет контракт, не так ли? Потому что они оба не будут играть на одной позиции, и они также являются двумя очень важными игроками. А что касается зарплаты француза, то это точно расстроит раздевалку. Это подарок, которого никто не хочет", – цитирует AS президента Барселоны.

Жоан Лапорта имеет в виду именно Винисиуса, который играет слева на фланге. Это является любимой позицией и Мбаппе. Француз, конечно, универсальный игрок и даже при Луисе Энрике выходит на поле центрфорвардом, но все же предпочитает играть слева.

Напомним, что ряд французских и испанских СМИ считают, что переход Килиана Мбаппе в Реал почти завершен.

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