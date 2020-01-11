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Хави ведет переговоры с Барселоной, – спортивный директор Аль-Садда

11 января 19:39 223 Читати українською
Хави ведет переговоры с Барселоной, – спортивный директор Аль-Садда
Хави Эрнандес / фото: Аль-Садд

Спортивный директор Аль-Садда Мухаммад Гулам Аль Балуши подтвердил, что главный тренер катарцев Хави контактирует с Барселоной.

Аль Балуши сообщил об этом в эфире телеканала Alkass, который транслирует матч 1/2 финала Кубка Катара, в котором Аль-Садд принимает Эль-Райан.

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"Сейчас между Хави и Барселоной продолжаются переговоры, и мы желаем ему успеха, куда бы он ни поехал", – сказал спортивный директор Аль-Садда.

Напомним, Хави Эрнандес возглавил Аль-Садд в мае прошлого года. Легендарный футболист Барселоны и сборной Испании завершил свою игровую карьеру именно в этом клубе.

Барселона рассматривает приглашение 39-летнего специалиста на пост главного тренера как приоритетный вариант в случае увольнения нынешнего наставника каталонцев Эрнесто Вальверде.

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Теги
Испания Барселона Барселона Главное Хави Эрнандес Хави Эрнандес Аль Садд Аль Садд
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