Хаві веде переговори з Барселоною, – спортивний директор Аль-Садда

Спортивний директор Аль-Садда Мухаммад Гулам Аль Балуші підтвердив, що головний тренер катарців Хаві контактує з Барселоною щодо працевлаштування.

Аль Балуші повідомив про це в ефірі телеканалу Alkass, який транслює матч 1/2 фіналу Кубка Катару, в якому Аль-Садд приймає Ель-Раян.

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"Зараз між Хаві та Барселоною тривають переговори, і ми бажаємо йому успіху, куди б він не поїхав", – сказав спортивний директор Аль-Садда.

Нагадаємо, Хаві Ернандес очолив Аль-Садд у травні минулого року. Легендарний футболіст Барселони та збірної Іспанії завершив свою ігрову кар'єру саме в цьому клубі.

Барселона розглядає запрошення 39-річного фахівця на посаду головного тренера як пріоритетний варіант в разі звільнення нинішнього керманича каталонців Ернесто Вальверде.

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