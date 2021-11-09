Хави Эрнандес приступил к своим обязанностям как главный тренер Барселоны.

Вчера каталонцы провели презентацию Хави для общественности, а сегодня он уже работает с футболистами.

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Фото и видеокадры с тренировочной базы команды в своих соцсетях опубликовала пресс-служба Барселоны.

К слову, Хави Эрнандес в должности главного тренера заменил Рональда Кумана. Руководство каталонцев уволило нидерландца из-за плохих результатов. После 12 туров Ла Лиги Барселона только 9-я в турнирной таблице.

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