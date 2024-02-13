Хаві вже оголосив, що покине команду по завершенні сезону. Фахівець ухвалив таке рішення через погані результати команди, але це цілком могло стати наслідком того, що тренер не отримав підтримки від менеджменту. Хорді Кройф і Матеу Алемані вже пішли з клубу, а з Деку знайти консенсус не вдалося.

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Журналіст Хаві Мігель припускає, що це може бути своєрідна помста від спортивного директора. Річ у тім, що в 2008 році Пеп Гвардіола вирішив, що Деку, Роналдінью й Ето'о повинні піти. Капітани команди (серед них був Хаві) відстояли камерунця, а щодо інших двох змовчали. Деку образився за це на Гвардіолу й Хаві.

Після приходу португало-бразильця на посаду спортивного директора були побоювання, що давня історія може мати вплив на взаємодію з головним тренером. Спочатку все складалося нормально, але коли Хаві попросив купити Мартіна Субіменті чи Йозуа Кімміха, Деку сказав, що це не можливо. Важко навіть передати, яким було здивування тренера, коли невдовзі Барселона оформила трансфер Вітора Роке за 60 мільйонів. Перехід бразильця курував особисто Деку.

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