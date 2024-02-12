Судьба Хави в Барселоне зависит от одного матча – тренера могут выгнать посреди 1/8 ЛЧ
Барселона не собирается терпеть Хави до конца сезона, если результаты будут провальными.
Первый матч против Наполи в 1/8 финала ЛЧ может стать решающим для главного тренера "кулес", сообщает AS. Аналогичную информацию предоставляет журналист Хосе Альварес.
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В конце января Хави объявил о своем уходе после завершения сезона. Барса уже вылетела из Кубка, а отставание от Реала в чемпионате достигло унизительных 10 очков. Президент Жоан Лапорта и спортдир Деку теряют последние крохи доверия к тренеру.
Барселона очень рассчитывает пройти в ЛЧ как можно дальше, чтобы заработать дополнительные деньги. Хави может стать безработным уже 21 февраля, если "кулес" провалятся в Неаполе. Тогда команду подхватит тренер молодежки Рафа Маркес.
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