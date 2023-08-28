Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес даже не скрывает, что ему не нравится игра команды.

Специалист в матче с Вильярреалом (4:3) не смог руководить действиями команды на скамье для запасных, отбывая дисквалификацию за удаление в игре с Хетафе. Однако это только развязало Хави руки, дав возможность выплескивать эмоции.

Безумные качели в видеообзоре матча Вильярреал – Барселона – 3:4

Наставник Барселоны в отдельные моменты просто свирепствовал в вип-ложе. Хотя услышать Хави возможности не было, все было ясно даже без слов.

После игры он без всяких украшений рассказал, к кому из игроков Барсы у него больше всего претензий. "Я сказал Серхи Роберто, что нам причинили боль те передачи, которые соперники делали за его спиной", – отметил Хави.

Барселона перестреляла Вильярреал в бешеном сражении с семью голами