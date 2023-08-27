Безумные качели в видеообзоре матча Вильярреал – Барселона – 3:4
23:22 - Читати українською
Вильярреал не выдержал голевого темпа Барселоны в 3 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
26’ Хуан Фойт
50’ Алехандро Баэна
Гави 12’
Фрэнки де Йонг 15’
Ферран Торрес 68’
12’ Гави
15’ Фрэнки де Йонг
26’ Хуан Фойт
50’ Алехандро Баэна
68’ Ферран Торрес
Барселона быстро получила преимущество в 2 мяча. Гави замкнул навес Ямала, а де Йонг воспользовался удобным пасом соперника. Впрочем, Фойт и Серлот еще до перерыва выровняли положение.
Барселона перестреляла Вильярреал в бешеном сражении с семью голами
На 50-й минуте Баэна вообще сделал лидером Вильярреал. Барса нашла в себе силы вырвать полноценные 3 очка. Рикошеты помогли отличиться Феррану и Левандовски – 3:4.
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