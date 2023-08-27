Вильярреал не выдержал голевого темпа Барселоны в 3 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Барселона быстро получила преимущество в 2 мяча. Гави замкнул навес Ямала, а де Йонг воспользовался удобным пасом соперника. Впрочем, Фойт и Серлот еще до перерыва выровняли положение.

Барселона перестреляла Вильярреал в бешеном сражении с семью голами

На 50-й минуте Баэна вообще сделал лидером Вильярреал. Барса нашла в себе силы вырвать полноценные 3 очка. Рикошеты помогли отличиться Феррану и Левандовски – 3:4.