Поединок между Вильярреалом и Барселоной был центральным в 3-м туре Ла Лиги. Обе команды подходили к нему в неоднозначной форме, получив только по одной победе на старте сезона. К уровню футбола тоже возникали вопросы, но в целом выводы делать рано.

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Первая десятиминутка шокировала фанов "блаугранас". Подопечные Кике Сетьена забили гол уже на 3-й минуте вследствие выхода Серлота один на один, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

На 7-й же Педраса влетел на левый край штрафной и прострелил на линию, откуда без сопротивления стрелял Баэна – мимо правой стойки! Еще через три минуты Серлот снова вывалился один на один, однако тер Штеген спас Барсу.

Далее настала очередь каталонцев шокировать соперника. Удар был грозным. На 12-й минуте гости открыли счет – Ямал выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, а Гави пробил головой под перекладину. 0:1! На 15-же минуте Барселона удвоила свое преимущество!

Де Йонг протащил мяч на чужую треть, отдал пас Гюндогану, а тот выполнил проникающий пас в штрафную на Левандовски. Поляк стянул на себя Педрасу и Куэнку, после чего пяткой сбросил сферу под врывание Френки на 11 метров – нидерландец же расстрелял правую "шестерку". 0:2. Казалось, что на этом матч можно завершать.

Действительно, минут на десять Вильярреал вывели из равновесия, однако после этого Барса снова начала терять контроль над игрой. "Желтая субмарина" воспользовалась этим. На 25-й минуте Педраса продавил Роберто и с левого края штрафной площадки бахнул в дальний угол – тер Штеген парировал, однако дальнейший угловой завершился точным замыканием Фойта. 1:2!

Еще через несколько минут Гави едва не привез пенальти, сбив Капу в сантиметрах от штрафной. Впрочем, и этого "желтой субмарине" могло хватить, ведь Баэна со стандарта перебросил стенку. Мяч пролетел рядом с правой девяткой.

Каталонцы так и не смогли выровнять ход игры, за что прилетело заслуженное наказание. На 40-й минуте Баэна выполнил подачу на правый край штрафной, Серлот принял ее и сбросил мяч на Морено, а тот перевел сферу на левый фланг в ноги Педрасе. Адрия прострелил мимо всех защитников, тер Штеген не перехватил, поэтому Сёрлот забил в пустые – 2:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

В начале второго тайма Левандовски мог заработать пенальти (не свистнули) и замкнуть подачу Роберто на линии вратарской. Вильярреалу повезло, а уже на 50-й минуте подопечные Кике Сетьена забили третий гол! Педраса не переиграл Роберто перед штрафной и выполнил передачу левее под врывание Баэни, а тот щечкой отправил сферу в дальний нижний угол – 3:2!

Фаны Барсы могли быть шокированными, однако подопечные Хави не поплыли. Через шесть минут после пропущенного гола каталонцы были близки к своему третьему голу – это Ямал закрутил комбинацию с Алонсо и выстрелил метров с 15-ти. Крестовина спасла Вильярреал!

На 60-й минуте Левандовски открылся на дуге перед штрафной, принял пас от Ромеу и бахнул в левую девятку. Йоргенсен парировал. Еще через пять минут Роберто разогнал контратаку и отдал пас под удар Алонсо из пределов штрафной (мимо ближнего угла!), а на 68-й счет таки сравняли.

Гави принял заброс от свежего Феррана и не сумел пробить, однако Торрес пробивал с отскока – удар накрыли, но форвард сыграл на добивании. 3:3!

А на 71-й Барселона забила в четвертый раз! Ямал сместился с правого фланга к линии штрафной площадки, нанеся удар в ближний угол – мяч попал в стойку, а Левандовски оказался на подборе. 3:4 Вот этот гол оказался действительно переломным во встрече.

Вильярреал так и не смог собраться, не создав чего-то опасного в последние 20+ минут. Барселона же разрывала на контратаках – впрочем, подводила реализация. В частности, Левандовски не смог переиграть Йоргенсена при выходе один на один. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас" со счетом 4:3! Браво обеим командам.

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