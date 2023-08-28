Головний тренер Барселони Хаві Ернандес навіть не приховує, що йому не подобається гра команди.

Фахівець у матчі з Вільяреалом (4:3) не зміг керувати діями команди на лаві для запасних, бо відбував дискваліфікацію за вилучення у грі з Хетафе. Однак це лише розв'язало Хаві руки, давши можливість виплескувати емоції.

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Наставник Барселони в окремі моменти просто лютував у віп-ложі. Хоча почути Хаві можливості не було, все було зрозуміло навіть без слів.

Після гри він без жодних прикрас розповів, до кого з гравців Барси у нього найбільше претензій. "Я сказав Серхі Роберто, що нам завдали болю ті передачі, які суперники робили за його спиною", – зазначив Хаві.

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