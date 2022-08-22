Барселона 2.0 провалила свой дебют на Камп Ноу, расписав ничью с Райо Вальекано в 1-м туре нового розыгрыша Ла Лиги. Исправляться за эту неудачу необходимо было на выезде в Сен-Себастьяне – там каталонцев ждал Реал (тот, который Сосьедад). "Блаугранас" снова не смогли заявить Кунде, да и, в общем, стартовый состав Хави выглядел неоднозначно.

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Альба остался в запасе, вместо него вышел Бальде, а в центре поля вместо дисквалифицированного Бускетса вышел Де Йонг. Кроме того, вместо Рафиньи слева в атаке вышел Торрес. Впрочем, для фанов Барселоны важнейшим было наличие Левандовски в основе – поляк праздновал день рождения, а значит можно было ожидать дебютного гола в Ла Лиге.

Расчёт болельщиков и Хави оказался правильным, сработав уже на 45-й секунде встречи! После падения Кубо в штрафной гостей Бальде разогнал контратаку левым флангом, завершив ее прострелом на 11 метров. Роберт же, выскочив из-за спины защитника, спокойно замкнул ударом в левый нижний – 0:1!

Казалось, что новая Барселона наконец-то включила режим, который все с восторгом наблюдали на сборах. Реальность оказалась более жесткой. Сосьедад отыгрался не просто быстро, а очень быстро – всего за 6 минут! Де Йонг под прессингом Кубо и Силвы потерял мяч в центре, после чего Давид вырезал пас на ход Исаку по правому флангу. Благодаря удачному рикошету сфера перепрыгнула через Эрика Гарсию, позволив Александру выскочить один на один с Тер Штегеном. Швед эффектно перебросил голкипера. 1:1!

Барса могла отквитать этот гол на 9-й минуте усилиями Торреса, однако Ферран после передачи от Левандовски пробил в защитника. Мяч перелетел через Ремиро, но и через ворота. Реал Сосьедад никак не сник после этого эпизода. Баски нагло лезли вперед, простреливали, падали в штрафной, требовали карточки и пенальти. Что наиболее важно, у хозяев постоянно возникало пространство, которое очень быстро атаковали.

Барса в середине первого тайма ничего интересного не организовала, бесцельно катая мяч и не особо понимая, как раскрыть оборонительный блок "чури-урдин". У подопечных Иманола Альгуасила таких проблем не было, хотя нельзя сказать, что "блаугранас" прямо посыпались под шквалом атак басков. Тем не менее, команда Хави до перерыва могла пропускать дважды.

Так, на 24-й минуте Мерино получил проникающий пас от Исака и с правого края штрафной мощно бахнул по центру. Тер Штеген парировал на Кубо, однако Такефуса пробил мимо ближней штанги! На 44-й же гостей спас Тер Штеген, Силва выстреливал с линии штрафной в правый нижний угол – мяч пошел несколько в противоход Марку-Андре, но немец успел сложиться и парировать. Ничего подобного Барселона после своего гола не создала.

Начало второго тайма началось как без кадровых, так и без игровых изменений. Барселона все так же ничего не создавала, а Сосьедад продолжал кусать каталонцев в контратаках и со стандартов. Подопечные Хави начали нервничать. Левандовски чуть не подрался с Ле Норманом, Фрэнки откровенно хватал соперников за футболки, а Араухо сел на желтую карточку.

На 53-й такой футбол вылился во вполне логичный гол басков. Хозяева заработали стандарт, Браис Мендес выполнил подачу-удар, а мяч, никого не задев, отскочил от газона в дальнюю девятку – впрочем, отпраздновать "чури-урдин" не дали. Лайнсмен зафиксировал офсайд сразу у четырех футболистов Сосьедад. Активным его сделал Ле Норман, тянувшийся к мячу.

Не сумев отличиться у чужих ворот, подопечные Иманола Альгуасила чуть не помогли отличиться у своих. На 55-й минуте Гави перехватил неудачный вброс из аута от Элустондо, влетев в штрафную и пробив. Удар с огромным трудом накрыли, а добивание от Левандовски точным не было. Сосьедад огрызнулся на 58-й ударом Мерино с левого угла штрафной – несмотря на рикошет от Араухо, тер Штеген выручил.

Встревоженный Хави решил произвести замены. На 64-й минуте он снял с игры Торреса и Бальде, выпустив Рафинью и Фати. Это было попадание в яблочко! Уже на 66-й Фати открылся перед штрафным, вытащил на себя защитника и пяткой сбросил мяч в свободную зону на Дембеле – Усман же влетел на левый край и мощно пробил в дальний угол. 2:1!

Еще через две минуты Фати оформил второй ассист! Ансу обыгрался в штрафной с Педри и уже в падении успел сбросить мяч на Левандовски, а Роберт ударом метров с девяти оформил дубль – 3:1!

Иманол Альгуасил тут же провел тройную замену, а на 78-й минуте он выпустил еще двух новых футболистов. Баски готовились к штурму, одна уже на 79-й Барселона указала баскам на их место. Рафинья вырезал передачу на полукруг перед штрафной, Левандовски в прыжке пяткой забросил сферу внутрь, а Фати, легко отклеившись от защитника, забил четвертый гол в ворота Сосьедада.

"Чури-урдин" по инерции пытались идти вперед, но деморализованность команды была очевидна. "Блаугранас" же спокойно довели матч до победы. 4:1! Машина Хави отмечает дебютную победу в новом чемпионате.

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