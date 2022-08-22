Барселона разгромила Реал Сосьедад в выездном матче 2-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад – Барселона на Футбол 24.

Не успели команды начать матч, как Левандовски открыл счет во встрече, переправив мяч в ворота. Реал Сосьедад отыгрался на 6 минуте: Давид Силва не без помощи рикошета отдал на ход Исааку, а тот элегантно перекинул вратаря.

Барселона разгромила Сосьедад благодаря заменам Хави – Левандовски оформил дубль плюс шедевральный ассист, у Фати 1+2

После перерыва сан-себастьянцы забили второй мяч, но арбитр отменил его из-за офсайда. Важным стал выход Фати на замену, который ассистировал Дембеле и Левандовски. Поляк отблагодарил юную звезду Барселоны эффектным голевым пасом – разгромная победа Барсы 1:4.