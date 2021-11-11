Керівник медичної служби Барселони Рамон Канал більше не працюватиме у каталонському клубі.

"Чистка Хаві продовжується. Рамон Канал, голова відділу медичного штабу, аналітиків та тренерів Барселони, став історією клубу", – зазначив журналіст Мой Лоренс у своєму твіттері.

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Додамо, що Канал віддав Барселоні 16 років. Це не перший фахівець, який покинув каталонців – клуб також покинули голова фізіотерапевтичного відділу Хуанхо Брау та тренер з фізпідготовки Альберт Роке.

Нагадаємо, після 12 турів Ла Ліги Барселона лише 9-та у турнірній таблиці. Першим матчем Хаві на чолі "блаугранас" повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

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