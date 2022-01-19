Француз отказался подписывать новый контракт, и летом может стать свободным агентом. Барселона не настроена терять Дембеле бесплатно и в ближайшее время определит окончательный план действий.

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Наставник команды дал Усману последний шанс остаться в команде. Ради этого Хави пошел на беспрецедентный шаг. Барселона на 24 часа задержала оглашение заявки на завтрашний матч Кубка Испании. Если Дембеле продлит контракт, то выйдет против Атлетика в стартовом составе. Иначе француз даже не полетит в Бильбао, сообщает AS.

В то же время Барселона даже не рассматривает вариант, что Дембеле уйдет бесплатно грядущим летом. Позиция каталонского клуба очень четкая – либо новый контракт, либо продажа в январе.

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