Француз відмовився підписувати новий контракт і влітку може стати вільним агентом. Барселона не налаштована втрачати Дембеле безкоштовно і найближчим часом визначить остаточний план дій.

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Наставник команди дав Усману останній шанс залишитися в команді. Заради цього Хаві пішов на безпрецедентний крок. Барселона на 24 години затримала оголошення заявки на завтрашній матч Кубка Іспанії. Якщо Дембеле продовжить контракт, то вийде проти Атлетіка в стартовому складі. Інакше француз навіть не полетить у Більбао, повідомляє AS.

Водночас Барселона навіть не розглядає варіант, що Дембеле піде безкоштовно майбутнім літом. Позиція каталонського клубу дуже чітка – або новий контракт, або продаж у січні.

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