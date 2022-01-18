"Это давление, которое не работает с такими людьми, как мы. Возможно, это сработает с агентами, которые дружат с Барселоной. Это не мое дело, но я здесь, чтобы защищать интересы моего игрока.

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Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы давно доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры не зависит от денег. В противном случае его бы здесь и не было.

Если бы Барселона желала вести переговоры, она попыталась бы сесть с нами за стол. Но с их стороны нет никаких намерений договариваться, только угрозы, что он не будет больше играть за эту команду. Но такие методы запрещены. Мы будем защищать права Усмана, если придется.

Мы не знаем, что делать дальше, еще ничего не решено. Но Барселона теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт – конечно, выдвинув свои условия", – заявил Сиссоко в комментарии RMC Sport.

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