Главный тренер Барселоны Хави был недоволен тем, как играла его команда в матче против Альмерии (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании.

Перед рождественскими каникулами каталонцы провели встречу с Альмерией. В перерыве матча наставник Барселоны выплеснул весь свой гнев на игроков, которые, по его мнению, были пассивными и равнодушными.

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Согласно информации AS, Хави в раздевалке ругался, толкался и сбивал кулаками все, что находилось на его пути. Разговаривая с игроками, он бил рукой по доске и громко кричал. Тренер Барселоны даже пытался разорвать футболку.

"Не может быть! Не может быть! Я хочу, чтобы вы бегали, как свиньи", – цитирует специалиста издание.

Также Хави, который обычно не слишком резко критикует игроков, совершенно не сдерживался в своих высказываниях. Больше всего досталось от тренера Роберту Левандовски. Хави обратился к поляку: "Посмотрим, начнешь ли ты наконец-то бегать!"

В итоге Барселона одержала победу над Альмерией со счетом 3:2. Каталонцы сейчас находятся на третьем месте, имея в своем активе 38 очков. От первой строчки они отстают на семь баллов.

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