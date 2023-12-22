Барселона проиграла Америке (2:3) в товарищеском матче. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Барселона – Америка – 2:3

Голы: Ямал, 6, Гиу, 28 – Киньонес, 12, 50, Мартин, 82

Спустя почти 24 часа после игры в национальном чемпионате каталонцы сыграли в товарищеском матче против мексиканской Америки в США.

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У зустрічі ігровий час отримали здебільшого молоді футболісти. Утім, Хаві дав пограти й лідерам команди. За Барселони в першому таймі відзначилися вихованці Ямал та Гіу. На голи двох зірочок Амеріка відповіла дублем Кіньйонеса. А крапку у матчі поставив Мартін, здобувши для своєї команди перемогу над європейським грандом. Барселона за цей матч отримає близько 5 мільйонів євро.