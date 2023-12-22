Головний тренер Барселони Хаві був незадоволений тим, як грала його команда в матчі проти Альмерії (3:2) у 18 турі чемпіонату Іспанії.

Перед різдвяними канікулами каталонці провели зустріч з Альмерією. В перерві матчу наставник Барселони виплеснув весь свій гнів на гравців, які, на його думку, були пасивними та байдужими.

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Згідно з інформацією AS, Хаві в роздягальні лаявся, штовхався і збивав кулаками все, що знаходилося на його шляху. Розмовляючи з гравцями, він бив рукою по дошці й гучно кричав. Тренер Барселони навіть намагався розірвати футболку.

"Не може бути! Не може бути! Я хочу, щоб ви бігали, як свині", – цитує фахівця видання.

Також Хаві, який зазвичай не надто різко критикує гравців, абсолютно не стримувався у своїх висловлюваннях. Найбільше дісталося від тренера Роберту Лєвандовскі. Хаві промовив до поляка: "Подивимося, чи почнеш ти нарешті бігати!"

У підсумку Барселона здобула перемогу над Альмерією з рахунком 3:2. Каталонці наразі перебувають на третьому місці, маючи у своєму активі 38 очок. Від першої сходинки вони відстають на сім балів.

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