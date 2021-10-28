Главный тренер Аль-Садда Хави Эрнандес не форсирует происходящее вокруг своего назначения в каталонский клуб.

"Барселона? На данный момент я сосредоточен на работе в Аль-Садде, больше ничего не буду говорить", – цитирует Хави Marca.

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Источник убеждает, что боссы катарского клуба пообещали испанцу не препятствовать его возвращению на родину. Но шейхи хотят, чтобы Хави доработал до 3 ноября.

Напомним, руководство Барселоны все же решилось уволить Рональда Кумана с должности главного тренера каталонцев, последней каплей стало поражение "блаугранас" в Ла Лиге от Райо Вальекано (0:1).

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