Головний тренер Аль-Садда Хаві Ернандес не форсує події навколо свого призначення у каталонський клуб.

"Барселона? На цей момент я зосереджений на роботі в Аль-Садді, більше нічого не говоритиму", – цитує Хаві Marca.

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Джерело переконує, що боси катарського клубу пообіцяли іспанцю не перешкоджати його поверненню на батьківщину. Але шейхи хочуть, щоб Хаві допрацював до 3 листопада.

Нагадаємо, керівництво Барселони все ж наважилось звільнити Рональда Кумана з посади головного тренера каталонців, останньою краплею стала поразка "блаугранас" у Ла Лізі від Райо Вальєкано (0:1).

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