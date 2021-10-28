Хаві відреагував на чутки про повернення у Барселону
Головний тренер Аль-Садда Хаві Ернандес не форсує події навколо свого призначення у каталонський клуб.
"Барселона? На цей момент я зосереджений на роботі в Аль-Садді, більше нічого не говоритиму", – цитує Хаві Marca.
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Джерело переконує, що боси катарського клубу пообіцяли іспанцю не перешкоджати його поверненню на батьківщину. Але шейхи хочуть, щоб Хаві допрацював до 3 листопада.
Нагадаємо, керівництво Барселони все ж наважилось звільнити Рональда Кумана з посади головного тренера каталонців, останньою краплею стала поразка "блаугранас" у Ла Лізі від Райо Вальєкано (0:1).
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