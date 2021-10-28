"Хави, оставайся", – Аль-Садд пытается уберечь своего тренера от возвращения в Барселону
18:59 - Читати українською
Катарские шейхи не намерены отпускать Хави Эрнандеса.
Болельщики Аль-Садда стихийно в сети продвигают хештег #XaviStay.
Барселона официально назвала имя временного тренера
В Катаре понимают, что вакантное кресло тренера Барселоны после увольнения Кумана с большой вероятностью означает возвращение 41-летнего испанца на родину. Аль-Садд на своей странице в Instagram репостит призывы фанатов с просьбой Хави остаться.
Напомним, Барселона временно назначила исполняющим обязанности главного тренера Серхи Бархуана, возглавлявшего молодежку каталонцев.
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