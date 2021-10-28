"Хаві, залишайся", – Аль-Садд намагається вберегти свого тренера від повернення в Барселону
18:59 - Читать на русском
Катарські шейхи не мають наміру відпускати Хаві Ернандеса.
Вболівальники Аль-Садда стихійно у мережі просувають хештег #XaviStay.
Барселона офіційно назвала ім'я тимчасового тренера
У Катарі розуміють, що вакантне крісло тренера Барселони після звільнення Кумана з великою ймовірністю значить повернення 41-річного іспанця на батьківщину. Аль-Садд на своїй сторінці в Instagram репостить заклики фанів з проханням до Хаві залишитись.
Нагадаємо, Барселона тимчасово призначила виконувачем обов'язків головного тренера Серхі Бархуана, який очолював молодіжку каталонців.
Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду
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