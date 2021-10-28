Наставник Барселоны B Серхи Бархуан будет работать с основной командой после отставки Рональда Кумана.

Бархуан стал временным тренером Барселоны, сообщает официальный сайт клуба. Он будет готовить команду к ближайшим матчам и исполнять обязанности главного тренера, пока каталонцы не назначат нового наставника на замену Куману.

Именно Бархуан, по всей видимости, повезет Барселону в Киев на матч Лиги чемпионов против Динамо (2 ноября). Хотя руководство клуба прилагает все усилия, чтобы пригласить к тому времени Хави. Хави станет следующим полноценным тренером Барселоны.

Отметим, что Серхи Бархуан защищал цвета каталонцев в 1993-2002 гг. В групповом этапе Лиги чемпионов 1997/98 он дважды выходил против Динамо и был удален в поединке на Камп Ноу, завершившемся триумфом киевлян (4:0).

К слову, в 12 туре Ла Лиги Барселона примет Алавес, после чего встретится с Динамо. Жоан Лапорта сегодня представит Бархуана команде, а завтра Серхи проведет пресс-конференцию.

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